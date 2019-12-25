Конструкторское бюро молодежи в России получило патент на будущий родстер
Институт промышленной собственности в России сообщает о подготовке эскиза будущего родстера. Известно, что патент на автомобиль со съемной крышей получило Конструкторское бюро молодежи.
«Конструкторское бюро молодежи «Национальный родстер» собирается разработать новый автомобиль в виде кабриолета с мягкой съемной крышей. Являясь патентообладателем, компания также опубликовала первые наброски будущего родстера в базе данных ФИПС. На изображении можно заметить кузов с тремя дверями и частично открываемым верхом, которые дополняет оптика треугольной формы и крупная радиаторная решетка». Эксперты также отметили наличие воздухозаборников в задней части машины со спойлером и массивными колесными дисками.
Представленный публике документ не упоминает какие-либо технические характеристики. В то же время технологи Новосибирского государственного технического университета сообщают о подготовке к производству электромобиля, который воодушевился дизайном отечественного спорткара Marussia. Предстоящее транспортное средство, скорее всего, выйдет на глобальный рынок в конце 2020 года. Стоимость и детали комплектации пока не раскрываются разработчиками.
«Конструкторское бюро молодежи «Национальный родстер» собирается разработать новый автомобиль в виде кабриолета с мягкой съемной крышей. Являясь патентообладателем, компания также опубликовала первые наброски будущего родстера в базе данных ФИПС. На изображении можно заметить кузов с тремя дверями и частично открываемым верхом, которые дополняет оптика треугольной формы и крупная радиаторная решетка». Эксперты также отметили наличие воздухозаборников в задней части машины со спойлером и массивными колесными дисками.
Представленный публике документ не упоминает какие-либо технические характеристики. В то же время технологи Новосибирского государственного технического университета сообщают о подготовке к производству электромобиля, который воодушевился дизайном отечественного спорткара Marussia. Предстоящее транспортное средство, скорее всего, выйдет на глобальный рынок в конце 2020 года. Стоимость и детали комплектации пока не раскрываются разработчиками.