Андрей Разин: "Считаю большим предательством Владимира Зеленского, что он никак не может помочь наладить отношения между артистами наших стран"

Андрей Разин показал коллаж, на котором есть фото Нины Кирсо, Владимира Зеленского и его самого. В комментарии к своей публикации в Instagram продюсер группы "Ласковый май" напомнил, что на данный момент солистка группы "Фристайл" лежит в коме и ей требуется помощь. Андрей Разин отметил: "Считаю большим предательством Владимира Зеленского, президента Украины, что он никак не может помочь наладить отношения между артистами наших стран. Обращался к министру культуры Украины с просьбой разрешить "Дискотеке "Союз" провести 19 концертов на территории Украины в поддержку Нины Кирсо, но ничего не меняется".В конце своей публикации продюсер отметил: "Володя, это конечно ужас. Вы своим бездействием убиваете Нину, потому что она не получает помощи. Мы не можем никак наладить отношения между артистами наших стран. Володя, ты же тоже артист!" Также Андрей Разин попросил "прекратить смешивать политику и жизни простых людей".