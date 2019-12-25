Xiaomi представила необычную клавиатуру с голосовым вводом
Китайская компания Xiaomi анонсировала выпуск клавиатуры под названием MIIIW вместе с беспроводной мышкой. Новые устройства появились на запущенной ранее производителем краудфандинговой платформе Youupin.
Сообщается, что клавиатура имеет весьма необычное исполнение – все ее клавиши имеют округлые формы, кроме того, закруглены даже углы корпуса компьютерного аксессуара. Толщина корпуса устройства при этом составляет всего 7,8 миллиметров. К компьютеру или ноутбуку MIIIW подключается через беспроводную связь Bluetooth или с помощью специального радиомодуля. Главная же особенность устройства заключается во встроенной поддержке голосового ввода, для активации которой на клавиатуре предусмотрена специальная клавиша. Существует также и более простая версия гаджета, в которой нет поддержки голосового ввода. Вместе с MIIIW компания предлагает и специальную мышку с симметричным дизайном и задней магнитной оболочкой.
Топовая комплектация набора Xiaomi MIIIW Elite оценивается в 42 доллара США, такую же цену производитель просит за мышку. А версия клавиатуры без голосового ввода обойдется покупателям в 25 долларов. В продажу новинки обещают выпустить уже в конце февраля следующего года.
Сообщается, что клавиатура имеет весьма необычное исполнение – все ее клавиши имеют округлые формы, кроме того, закруглены даже углы корпуса компьютерного аксессуара. Толщина корпуса устройства при этом составляет всего 7,8 миллиметров. К компьютеру или ноутбуку MIIIW подключается через беспроводную связь Bluetooth или с помощью специального радиомодуля. Главная же особенность устройства заключается во встроенной поддержке голосового ввода, для активации которой на клавиатуре предусмотрена специальная клавиша. Существует также и более простая версия гаджета, в которой нет поддержки голосового ввода. Вместе с MIIIW компания предлагает и специальную мышку с симметричным дизайном и задней магнитной оболочкой.
Топовая комплектация набора Xiaomi MIIIW Elite оценивается в 42 доллара США, такую же цену производитель просит за мышку. А версия клавиатуры без голосового ввода обойдется покупателям в 25 долларов. В продажу новинки обещают выпустить уже в конце февраля следующего года.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:16