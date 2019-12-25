РЖД планирует подготовить подарки для россиян, которые встретят Новый год в поездах





Пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» подготовила статистику по количеству людей, которые воспользуются поездами дальнего следования в новогоднюю ночь. Оказалось, что из 200 тысяч пассажиров в этот период более 70 тысяч из них встретят 2020 год, не достигнув места назначения. Чтобы сгладить настроение клиентов компании, начальство последней собирается подготовить приятные сюрпризы и подарки. Известно, что руководители поездов выскажут поздравления для пассажиров сидящих вагонов, а в ресторанном отсеке всех желающих будут ожидать бесплатные угощения.Кроме того, дети до 10 лет в быстрых поездах «Сапсан», Allegro и «Ласточка» могут получить разнообразные сладости с 31 по 1 января. Россияне, пользующиеся электричками, тоже не останутся в стороне. Фирма-перевозчик хочет провести мероприятия и спецпредложения с 25 по 30 декабря для пассажиров пригородного сообщения. Железнодорожные вокзалы также украсят праздничными украшениями, гирляндами и новогодними елками.