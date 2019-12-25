Россияне в декабре выбирали новостные и развлекательные сайты





Помимо этого, высокий интерес публики смогли получить образовательные ресурсы. Аналитики Segmento провели исследование наиболее популярных сайтов. Были проанализированы данные о 115 млн интернет-пользователей. Как оказалось, наиболее востребованными являются ресурсы информационного либо развлекательного направления, на долю которых приходится порядка 15% всех посещений.Федеральные новостные порталы смогли заполучить долю аудитории в размере 11%, а порталы образовательной тематики – 10%. Помимо прочего, россияне зачастую посещают культурные сайты, включая ресурсы, посвященные музыке, кинематографу, фотографиям и литературе. На том же уровне популярности находятся интернет-источники, посвященные строительству домов и дач.Эксперты сообщают, что мужчины значительно сильнее женщин заинтересованы в новостях. При этом товары для украшения квартир интереснее прекрасной половине человечества. Помимо этого, зарегистрированы отличия в сегменте компьютерных приложений. Для мужчин такие ресурсы более интересны.