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«Большой модник»: Светлана Узарова рассказала о Михаиле Шуфутинском

Не так давно стало известно о новом романе известного российского певца Михаила Шуфутинского. Избранницей шансонье стала танцовщица его балета Светлана Узарова, которая на 30 лет моложе своего возлюбленного. В беседе с журналистами «Комсомолки» она назвала его «большим модником» и рассказала, что свои сценические костюмы артист всегда подбирает самостоятельно.
«Большой модник»: Светлана Узарова рассказала о Михаиле Шуфутинском

Примечательно, что еще совсем недавно пара старалась не афишировать свой роман, но в рамках церемонии вручения премии «Виктория» они все же появились на публике вместе, а Шуфутинский даже решился представить Узарову как свою «любимую». Сообщается, что молодая избранница поддерживала артиста в сложный период жизни после кончины его супруги, с которой они прожили в браке 44 года. Вероятнее всего, после этого между ними завязались романтические отношения. Сама Узарова подробностей личной жизни предпочитает не раскрывать, отмечая, что это не тема для публичных обсуждений. Однако журналистам она все же рассказала, что сейчас певец активно занимается своим здоровьем, занимается спортом и сидит на диете. Кроме того, по ее словам, Михаил Шуфутинский – «большой модник».

Шансонье, как утверждает его избранница, не просто следит за модой, но еще и самостоятельно подбирает для себя сценические костюмы, ориентируясь, прежде всего, на удобство и качество материалов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:08

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