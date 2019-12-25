Филипп Киркоров получил награду FASHION NEW YEAR AWARDS 2019

Филипп Киркоров опубликовал несколько снимков, а которых он сфотографирован в черных брюках, белой рубашке, украшенной стразами и куртке, сделанной из перьев. Свой образ знаменитость дополнил короной на голове. Рядом с исполнителем стоят его дети Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Мальчик одет в темный костюм в белую полоску, а девочка надела платье ниже колен с рисунком золотого цвета. В комментарии к публикации в Instagram певец написал, что получил награду FASHION NEW YEAR AWARDS 2019.В конце своего поста Филипп Киркоров поблагодарил организаторов данной премии и отметил, что провел прекрасный вечер в кругу приятных и очень красивых людей. Подписчики поздравили исполнителя и назвали Аллу-Викторию принцессой, а Мартина-Кристина настоящим принцем. Публикация короля российской эстрады уже набрала почти 8 000 лайков.