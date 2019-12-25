Федор Бондарчук высказался о карьере Александра Петрова

Всего лишь за 9 лет работы в киноиндустрии Александру Петрову посчастливилось принять участие в создании около 50 фильмов и сериалов, при том, что сейчас у актера намечены съемки еще 3 будущих высокобюджетных фильмов. Некоторые российские зрители жаловались в Сети на слишком частое появление звезды на большом экране. Высказывалось мнение, что артиста пытаются незаслуженно продвигать в большое количество проектов. Эту тему затронул и Федор Бондарчук в новом интервью российскому изданию.52-летний режиссер согласился с мнением о том, что Петрова "слишком много" в медиапространстве. Все же, он поспешил отметить разноплановость своего подопечного, которому достаются совершенно противоположные роли. Создатель фильма "9 рота" уже давно следит за восходящей карьерой молодого артиста, которого решил отстранить от рекламных материалов для премьеры "Вторжения". Оказалось, что опасения кинодела относительно того, что Петров может "надоесть" аудитории - оказались напрасными. Исследования фокус-групп показали, что российская публика позитивно относится к персоне звезды и даже ждет новых работ с его участием.