Под Красноярском жесткую посадку совершил вертолет Ми-8





В то же самое время транспортная служба сообщает о двух пострадавших в результате жесткой посадки вертолета. Отмечается, что инцидент произошел с летательным аппаратом компании «Красноярские авиалинии», причем, вертолет упал непосредственно при взлете. По разным данным, на борту воздушного судна в момент происшествия находились 24-29 человек.Как утверждают источники, в результате падения повреждения получила хвостовая балка вертолета. А в качестве наиболее вероятной причины аварии эксперты называют снежный вихрь. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства этого инцидента.