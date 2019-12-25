Под Красноярском жесткую посадку совершил вертолет Ми-8
В одном из районов Красноярского края вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. Как сообщает агентство РИА Новости, со ссылкой на источники в краевых экстренных службах, предварительно установлено, что в результате этого инцидента пострадали двое пассажиров и пилот.
В то же самое время транспортная служба сообщает о двух пострадавших в результате жесткой посадки вертолета. Отмечается, что инцидент произошел с летательным аппаратом компании «Красноярские авиалинии», причем, вертолет упал непосредственно при взлете. По разным данным, на борту воздушного судна в момент происшествия находились 24-29 человек.
Как утверждают источники, в результате падения повреждения получила хвостовая балка вертолета. А в качестве наиболее вероятной причины аварии эксперты называют снежный вихрь. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства этого инцидента.
В то же самое время транспортная служба сообщает о двух пострадавших в результате жесткой посадки вертолета. Отмечается, что инцидент произошел с летательным аппаратом компании «Красноярские авиалинии», причем, вертолет упал непосредственно при взлете. По разным данным, на борту воздушного судна в момент происшествия находились 24-29 человек.
Как утверждают источники, в результате падения повреждения получила хвостовая балка вертолета. А в качестве наиболее вероятной причины аварии эксперты называют снежный вихрь. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства этого инцидента.
Происшествия
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:15