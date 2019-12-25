Как выглядела и чем занималась участница «Дом-2» Катя Скалон до прихода на проект





Катя Скалон в реальной жизни так и не смогла найти человека, с которым захотела бы связать всю свою жизнь. Однако известно, что девушка окружила себя самыми верными домашними питомцами, а именно собаками. У Кати их целых семь.Свою любовь Катя решила искать на проекте «Дом-2». Правда пока ее отношения и здесь не сильно складываются. Так, она встречалась с Федором Стрелковым, но и в итоге пара распалась.Известно, что родилась Катя Скалон в Иркутске и там же окончила среднюю школу. А вот получила ли звезда «Дом-2» высшее образование, доподлинно неизвестно. Скалон не любит рассказывать о своей семье, поэтому некие факты из ее биографии пока остаются тайной.К слову, Катя Скалон до проекта работала моделью и даже сотрудничала с одним из крупных агентств в своем городе. Позже из-за того, что модельная карьера не задалась, она вынуждена была работать администратором.