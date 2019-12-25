Немецкие СМИ назвали учения войск НАТО репетицией нападения на РФ





Хотя официально учения названы процессом проверки умений войск США, иные государства НАТО также окажутся участниками постановки наступления. По словам немецкого журналиста, во время мероприятия «Защитник Европы» проведут отработку сценария, который предполагает осуществление переброски войск США вначале на территорию Западной Европы, а после - в Польшу и прибалтийский район, приближаясь к границам РФ.Йорг Кронауэр считает, что США намереваются провести проверку эффективности логистики во время отправки собственных войск на территорию ЕС. Ранее ВВС государств в составе НАТО провели отработку процесса уклонения от атак российских систем С-400 во время учений «Голубой флаг».