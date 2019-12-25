Рита Дакота провела бессонную ночь после использования антицеллюлитного геля





Подписчики 29-летней Риты Дакоты в соцсети Instagram посочувствовали своему кумиру из-за недавнего происшествия. Поп-исполнительница опубликовала в Stories веб-платформы сообщение к фолловерам, которое касалось инцидента с новым антицеллюлитным гелем. Решив нанести его на тело перед сном, артистка недооценила разогревающее воздействие препарата. Он вызвал жжение и мешал звезде уснуть до четвертого часа утра. Рассказывая о своей неудаче, артистка упомянула, что избавиться от болей ей не помогли даже душ и пользование влажными салфетками.Бессонница привела к вынужденной просьбе Дакоты к фанатам о помощи, поскольку она испробовала множество средств для смягчения ситуации. Позднее певице удалось успокоиться, и она назвала инцидент "наиболее глупой причиной плохого сна". Кроме того, под горячую руку звезды чуть-было не попал домашний кот, которому знаменитость с юмором пригрозила воспользоваться гелем, если питомец будет плохо себя вести.Стоит отметить, что новый клип Риты Дакоты "Застрелить" успел набрать к этому моменту больше 840 тысяч просмотров на видеохостинге Youtube.