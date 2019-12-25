«Дуэт Груди»: Стас Костюшкин и Анна Семенович исполнили зажигательный танец

Для этого ролика исполнители нарядились практически во все красное. Единственным «темным» пятном оказались брюки Костюшкина. По пути к сцене артисты дурачились и исполняли движения, которые были расценены поклонниками по-разному. Впрочем, у Костюшкина для этого танца нашлось свое название. «Танец Груди», - гласит его подпись под этой публикацией. Как бы там ни было, но фанаты с восторгом восприняли подобный контент и оставили под роликом массу положительных комментариев.«Какие классные», «Я бы тоже так рядом с Анной станцевал», «Хороший дуэт получается», - пишут подписчики Костюшкина в социальной сети.