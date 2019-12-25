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Эксперты рассказали о правильном выборе зимних автомобильных шин

Эксперты рассказали о способе выбрать наиболее подходящие зимние автомобильные шины. Отмечается, что правильным решением будет использование шипованной резины либо продуктов «скандинавского» типа без шипов.

Говоря о последних, стоит помнить, что они ориентированы на различный климат. Часть моделей предназначена для мягкой зимы, а другие – ориентированы на сильные заморозки, оледенение дорог и толщу снега. Нешипованные версии шин для мягкой зимы используются на холодном асфальте. Они хороши, когда на улицах есть небольшое количество снега либо идёт дождь. Использовать этот тип покрышек в условиях появления льда на дорогах достаточно рискованно.

Более надежным в этом плане является резина «скандинавского» типа либо модели с шипами. Первые обеспечат меньший шум при движении, а также надежное поведение на дорогах. Вторые – повысят устойчивость на льду. При этом «липучки» могут показать себя очень хорошо. Они цепляются за оледенелую поверхность при любых температурах. У шипованных моделей есть ряд заметных недостатков, включая генерируемый ими шум, удлинение тормозного пути, снижение точности управления.

Шипованная резина при потере вставок не сможет стать фрикционной покрышкой, поскольку изначально создавалась для другой работы. В данном отношении жизненный цикл нешипованной резины имеет шанс оказаться более долгим.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:08

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