Елена Малышева рассказала о бедном периоде в ранние годы брака





Известная ведущая шоу «Жить Здорово!» Елена Малышева решила рассказать фанатам о своем нелегком пути к счастливой семье и славе. Оказалось, что телеврач привыкла праздновать Рождество с веселой компанией друзей, а Новый год в кругу близких из-за годов испытаний, которые пережила сама Малышева и её супруг. По словам звезды, им приходилось скитаться по общежитиям и даже воспитывать в тесных жилищных условиях двоих сыновей. Сейчас терапевт с юмором вспоминает, когда её возлюбленному приходилось писать научную диссертацию в ванной.Сейчас Елена Малышева является счастливой бабушкой, а 32 года брака отлично сказались на прочности отношений знаменитости со своим мужем Игорем. Подводя итоги прошедшего года, медик не могла не отметить большое количество неправдивой информации, которое касалось якобы негативных высказываний о детях-аутистах. Телеведущая проинформировала общественность, что она готовит судебный иск против таблоидов, которые обвиняли её в различных одиозных поступках.