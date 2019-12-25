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Елена Малышева рассказала о бедном периоде в ранние годы брака

Елена Малышева поделилась с поклонниками воспоминаниями о бедном периоде в собственной жизни. В ранние годы брака телеведущей с мужем приходилось воспитывать двоих детей в общежитии.

Известная ведущая шоу «Жить Здорово!» Елена Малышева решила рассказать фанатам о своем нелегком пути к счастливой семье и славе. Оказалось, что телеврач привыкла праздновать Рождество с веселой компанией друзей, а Новый год в кругу близких из-за годов испытаний, которые пережила сама Малышева и её супруг. По словам звезды, им приходилось скитаться по общежитиям и даже воспитывать в тесных жилищных условиях двоих сыновей. Сейчас терапевт с юмором вспоминает, когда её возлюбленному приходилось писать научную диссертацию в ванной.

Сейчас Елена Малышева является счастливой бабушкой, а 32 года брака отлично сказались на прочности отношений знаменитости со своим мужем Игорем. Подводя итоги прошедшего года, медик не могла не отметить большое количество неправдивой информации, которое касалось якобы негативных высказываний о детях-аутистах. Телеведущая проинформировала общественность, что она готовит судебный иск против таблоидов, которые обвиняли её в различных одиозных поступках.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:00

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