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Сыгравшего во «Вторжении» мужа Ксении Собчак назвали «лунтиком»

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась тизером фильма «Вторжение», где принимал участие ее супруг Константин Богомолов. Кстати, ее мужа пользователи Сети сравнили с героем мультфильма, а именно «лунтиком».

Сыгравшего во «Вторжении» мужа Ксении Собчак назвали «лунтиком»

Ксения Собчак поздравила известного режиссера Федора Бондарчука с премьерой фильма «Вторжение». Она отметила, что картина очень хороша для просмотра всей семьей. Помимо этого, Ксения сообщила, что ее супруг не только отличный режиссер, но и ко всему замечательный актер. Об этом светская львица написала в своем личном аккаунте Instagram.

Однако далеко не всем пришлись по душе подобные высказывания в адрес Константина Богомолова. Были и те, кто сравнил режиссера с «лунтиком», и отметили, что такое ощущение, что он приземлился куда-то, но не понимает, что происходит вокруг.

Другие же пользователи Сети высказали свое мнение, подчеркнув, что либо он совсем не интересный, или же просто на просто никакой, как актер.


Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов расписались этой осенью. Церемония их бракосочетания вызвала в обществе очень много разговоров, в первую очередь, потому что на собственную свадьбу они приехали на катафалке.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:47

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