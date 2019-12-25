Праздник приближается: Лучшие подарки на Новый 2020 год

Что нельзя дарить

Идеи подарков на Новый Год для самых близких

Подарки для детей

Тайный Санта

Как красиво упаковать подарок





В первую очередь стоит рассмотреть основные запреты при выборе презента. Лучше всего отказаться от покупки бесполезной символики Нового года, так как сразу после праздников она потеряет актуальность и будет храниться в коробочке для сувениров. Самому получателю она также принесет мало радости. По стоимости статуэтки или игрушки можно подобрать что-то более значимое. Исключением является только подарок для человека, коллекционирующего сувениры. Второй группой презентов, которых стоит избегать, являются духи и косметика, особенно если речь идет о малознакомых людях. Даритель вряд ли сможет подобрать именно тот аромат, который подойдет человеку, из-за чего дорогостоящая туалетная вода простоит в шкафчике и не найдет применения. По аналогичным причинам не стоит дарить и одежду. Особенно это касается нижнего белья, так как оно является очень личной вещью. Альтернативой для таких подарков может быть подарочный сертификат на определенную сумму в магазине, позволяющий человеку самостоятельно подобрать презент.На первый взгляд, выбрать подарки для близких друзей или членов семьи очень просто, хотя на деле это совсем не так. В первую очередь нужно побороть желание сделать практичный презент. Кастрюля или сковородка принесет мало удовольствия. Не следует забывать, что Новый Год – это время исполнения заветных желаний, поэтому нужно стараться удивить человека и вызвать у него радостные эмоции.Нередко современные пользователи социальных сетей пользуются особыми виш-листами, в которых записывают все свои желания. Единственной проблемой в данном случае является то, что такой же презент индивиду может подарить кто-то другой. Ни в коем случае нельзя спрашивать у человека о том, что бы он хотел получить. В Новый год важную роль играет эффект сюрприза, который очень просто испортить. Оптимальный вариантом будет подарок, связанный с хобби человека.Если чадо верит в существование Деда Мороза, то все очень просто. Достаточно предложить ему написать письмо сказочному персонажу, из которого все станет понятно. Для ребенка отличным вариантом будет конструктор по его интересам. В современном мире существует огромное количество тематических изделий под любые увлечения. Маленькие дети чаще всего грезят о новых игрушках, книгах, домашних животных. Последний пункт является очень спорным, так как его надо заблаговременно продумать. Покупка животного в дом может сулить массу новых обязательств для малыша и родителей, к которым они не будут готовы. Для подростков оптимальным решением будет смартфон или планшет.Также можно рассмотреть вариант покупки более современной консоли, если малыш увлекается играми. Для мам отлично подойдут сертификаты на массаж или в спа-салон. Наибольшее замешательство во время покупки новогодних подарков вызывает вопрос о том, что подарить мужу или жене. В данном случае важно прислушиваться к своим возлюбленным или даже записывать их желания. Естественно, небольшой промах не будет встречен обидами или расстройствами, но нужно стараться угодить партнеру. Мужчинам лучше дарить то, что связано с их хобби. Автомобилистам подойдут новые чехлы или аудиосистема в транспортное средство. Рыбакам можно подобрать новые снасти, чехол для спиннингов или раскладной стульчик для природы.Практика тайной подготовки подарков начала практиковаться в крупных компаниях в США. Сотрудникам просто раздавали имена коллег, которым они должны были сделать презент. Приобретённый презент не вручается лично, а подписывается и кладётся под корпоративную елку. Это позволяет сделать эффект присутствия реального Санты, который оставил подарки для всех сотрудников. Как правило, сам подарок стоит относительно недорого, но внимание нужно уделить его коробке или упаковке. Отлично подойдет элемент канцелярии, книга, аксессуар к смартфону или что-то другое.Упаковка подарка часто даже более важна, чем ее содержимое. Сделать ее достаточно просто. На фоне моды на винтажные изделия можно обойтись простой оберточной бумагой и бичевкой. Такой подарок будет эффектно смотреться под елкой, украшенной в эко-стиле. Для любителей ярких красок подойдет цветная бумага с бантами, лентами и прочими дополнениями.