Названы самые опасные продукты для людей с нарушениями в работе щитовидной железы





В медицине заболевания щитовидной железы принято классифицировать по объему синтезируемых тиреоидных гормонов. В числе наиболее распространенных симптомов эутиреоза, гипотиреоза и гипертиреоза называют беспокойство, снижение веса при наличии аппетита, беспричинное повышение температуры, снижение либидо, метеоризм и даже бесплодие. В таких случаях следует немедленно обратиться за помощью к опытным специалистам, однако не лишним будет также присмотреться к своему рациону, утверждают эксперты. Отмечается, к примеру, что в подобных случаях лучше всего отказаться от употребления капусты в любом ее виде, а также избегать листовой зелени, чтобы исключить риски нарушения баланса йода в организме. Не стоит также употреблять сою со всеми ее производными, поскольку это растение препятствует усвоению гормонов щитовидной железы, особенно при проведении курса лечения.Также людям с нарушениями в работе щитовидной железы крайне опасно употреблять молочные продукты, жареную пищу, алкоголь и кофе, сахар, а также искусственные подсластители пищи.