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Сын Екатерины Архаровой встретит первый для него Новый год за границей

Екатерина Архарова отправится на зимние праздники за границу. Её сын встретит первый для себя Новый год в Тель-Авиве.

Екатерина Архарова вместе со своим мужем Артемом Илясовым уделяют ребёнку много времени. Актриса на некоторое время отказалась от участия в съёмках, однако в 2020-м намерена продолжить развитие карьеры.

«С появлением Данечки остальные вопросы отошли на второй план, даже работа. Сейчас только он — мой главный мир. Не так давно сделали съёмки в духе Нового года. В течение 40 минут поменяли 4 наряда. Сын показал себя стойким мужчиной: вынес весь процесс и позировал с улыбкой! Странно, но он практически не плачет. В ноябре провели крестины в монастыре на территории Ярославской области. За всё время церемонии ни разу не кричал», — рассказала знаменитость во время общения с журналистами.

Екатерине Архаровой 44 года. Это её первый ребёнок, и она готова уделять ему максимум внимания. Актриса призналась, что сына ласково называет Сахарком, поскольку всегда была неравнодушна к сладкому, а за период беременности это проявилось особенно сильно. Зимние праздники Архарова собирается провести в компании мужа и сына. На прошлой неделе они вместе отправились в Тель-Авив и арендовали жильё у моря.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:52

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