Сын Екатерины Архаровой встретит первый для него Новый год за границей

Екатерина Архарова вместе со своим мужем Артемом Илясовым уделяют ребёнку много времени. Актриса на некоторое время отказалась от участия в съёмках, однако в 2020-м намерена продолжить развитие карьеры., — рассказала знаменитость во время общения с журналистами.Екатерине Архаровой 44 года. Это её первый ребёнок, и она готова уделять ему максимум внимания. Актриса призналась, что сына ласково называет Сахарком, поскольку всегда была неравнодушна к сладкому, а за период беременности это проявилось особенно сильно. Зимние праздники Архарова собирается провести в компании мужа и сына. На прошлой неделе они вместе отправились в Тель-Авив и арендовали жильё у моря.