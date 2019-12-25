«Лерочка, держись!»: Саша Савельева поддержала попавшую в больницу Кудрявцеву

Как оказалось, 48-летняя Лера Кудрявцева была доставлена в одну из клиник Москвы. Сейчас телеведущая находится под наблюдением медиков. Уже находясь в больнице, она обратилась к знакомым и коллегам, попросив тех не присылать ей сообщения на телефон, пожаловавшись на отсутствие сил и усталость. В числе первых, отреагировавших на тревожные известия о госпитализации Кудрявцевой, оказалась и бывшая солистка «Фабрики» Савельева, которая пожелала ей скорейшего выздоровления и высказала слова поддержки. «Лерочка, держись! Ты все преодолеешь. Шлем тебе сейчас побольше хорошей энергии силой своей мысли. Скорее выздоравливай», - отметила артистка.Сама телеведущая, к слову, уже выходила на связь из клиники, публикуя в stories первые кадры из своей палаты. Кроме того, сообщается, что во время госпитализации Кудрявцевой за ее годовалой дочерью Машей присматривают супруг Игорь Макаров с нянями.