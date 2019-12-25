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В Госдуме предложили сократить время рекламы в кинотеатрах

Народные депутаты в Госдуме подготовили проект о внесении поправок в закон «О рекламе». Авторы предложили сократить время рекламы в кинотеатрах.

Сейчас на рассмотрении депутатов Госдумы находится законопроект о введении лимита на длительность рекламы во время кинопоказов, сообщает Андрей Свинцов, замглавы комитета по информационной политике и представитель ЛДПР. Ограничить продолжительность рекламных роликов собираются до 5-10 минут в рамках изменений в законе «О рекламе». Стоит отметить, что поправки будут учитывать возрастную маркировку киноленты и в соответствии с ней определят необходимость сокращения доли маркетинговых продуктов.

Авторы законопроекта обосновали подобную инициативу тем, что длинные сеансы не подходят для детей, поскольку 15-20 минут рекламы быстро надоедают маленьким зрителям. Кроме того, значительная часть аудитории просто уходит из зала из-за усталости. Парламентарии говорят, что рекламные вставки для детей младше шести лет должны длиться около 5 минут, а для более взрослых - 7-10 минут. В первую очередь регуляция хронометража будет осуществляться для улучшения опыта от просмотра того или иного фильма.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:28

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