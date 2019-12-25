Россияне рассказали о своих заветных мечтах





Самая часто называемая мечта россиян, по итогам проведенного опроса – здоровье, - его для себя и для своих близких хотят 10% респондентов. Такое же количество участников опроса заявили, что очень хотели бы расширить свою жилую площадь и улучшить жилищные условия. Более того, довольно большое количество граждан России (8%) мечтают отправиться в путешествие, еще около 7% заявили, что хотели бы вырастить детей и внуков, которые станут успешными в жизни. Примерно 6% респондентов заявили, что мечтают о благополучии в материальном плане, а также о повышении своего уровня жизни. А вот 5% опрошенных граждан хотели бы поселиться у моря. Наконец, 4% участников опроса назвали своей главной мечтой мир и отсутствие войны.Примечательно, что 75% опрошенных уверены, мечты должны быть реальными, с конкретными сроками и планами, и только 25% полагают иначе. Так, 10% заявили, что мечтам свойственно быть несбыточными, а оставшиеся 13% респондентов уверяют, что лучше всего вообще не мечтать. При этом, на вопрос о том, от чего зависит возможность осуществления мечты, почти 45% россиян назвали главным фактором исполнения желания собственные усилия.