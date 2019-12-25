Ученые сняли на видео рыбу "с ногами"
Ученые из США сняли на видео рыбу «с ногами». Это морское животное использует плавники для перемещения по аналогии с опорными конечностями.
На видео записали представителя редкого вида глубоководных удильщиков. Морской обитатель был обнаружен на глубине почти 1 км в Мексиканском заливе. Исследователи сообщили, что соответствующая группа удильщиков по своим размерам может достигать 1,5 м при массе до 50 кг. Они отлично маскируются на дне моря, что даёт им возможность охотиться даже на более крупногабаритных рыб.
Это не единственный случай такого непривычной ситуации. Ранее один из американцев сообщил о появлении двух морских львов на яхте недалеко от Вашингтона. Как оказалось, животные фактически захватили судно и остались отдыхать пока то продолжало движение. Такая необычная прогулка привлекла внимание очевидца.
На видео записали представителя редкого вида глубоководных удильщиков. Морской обитатель был обнаружен на глубине почти 1 км в Мексиканском заливе. Исследователи сообщили, что соответствующая группа удильщиков по своим размерам может достигать 1,5 м при массе до 50 кг. Они отлично маскируются на дне моря, что даёт им возможность охотиться даже на более крупногабаритных рыб.
Это не единственный случай такого непривычной ситуации. Ранее один из американцев сообщил о появлении двух морских львов на яхте недалеко от Вашингтона. Как оказалось, животные фактически захватили судно и остались отдыхать пока то продолжало движение. Такая необычная прогулка привлекла внимание очевидца.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:09