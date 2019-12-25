МТС представит собственную «умную» колонку в начале 2020 года





Представитель МТС рассказал о новом устройстве в недавнем письме, отправленном сотрудникам оператора связи, в котором также предложил им принять участие в тестировании нового гаджета со встроенным виртуальным помощником. Отмечается также, что «Марвин» был разработан на базе технологий искусственного интеллекта и уже на многое способен самостоятельно. Помощник делится с пользователем новостями, включает аудиокниги и музыкальные композиции, управляет системой «умный дом» и может поддержать беседу.В самой компании подчеркивают, что коммерческая эксплуатация устройства должна стартовать в первой половине следующего года.