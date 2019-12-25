МТС представит собственную «умную» колонку в начале 2020 года
Российская компания МТС в начале следующего года планирует выпустить на рынок «умную» колонку собственной разработки, которая получит встроенного помощника под названием «Марвин». Такие данные приводит информагентство РИА Новости со ссылкой на главу департамента ИИ компании Аркадия Сандлера.
Представитель МТС рассказал о новом устройстве в недавнем письме, отправленном сотрудникам оператора связи, в котором также предложил им принять участие в тестировании нового гаджета со встроенным виртуальным помощником. Отмечается также, что «Марвин» был разработан на базе технологий искусственного интеллекта и уже на многое способен самостоятельно. Помощник делится с пользователем новостями, включает аудиокниги и музыкальные композиции, управляет системой «умный дом» и может поддержать беседу.
В самой компании подчеркивают, что коммерческая эксплуатация устройства должна стартовать в первой половине следующего года.
Представитель МТС рассказал о новом устройстве в недавнем письме, отправленном сотрудникам оператора связи, в котором также предложил им принять участие в тестировании нового гаджета со встроенным виртуальным помощником. Отмечается также, что «Марвин» был разработан на базе технологий искусственного интеллекта и уже на многое способен самостоятельно. Помощник делится с пользователем новостями, включает аудиокниги и музыкальные композиции, управляет системой «умный дом» и может поддержать беседу.
В самой компании подчеркивают, что коммерческая эксплуатация устройства должна стартовать в первой половине следующего года.
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:53