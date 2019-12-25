Россияне платят за содержание автомобиля больше, чем европейцы





Средневзвешенная стоимость содержания автомобиля в России составляет 486 евро в месяц, что эквивалентно 32 200 рублям. По этому показателю Россия практически сравнялась с такими странами, как Франция, Германия и Испания. Более того, жители некоторых стран Европейского Союза, к примеру, Греции и Британии, тратят на содержание личного автотранспорта даже меньше, чем россияне. Такие данные приводятся в результатах исследования, проведенного специалистами голландской компании LesePlan.Отмечается, что в указанную сумму входят ежемесячные расходы на автомобильное топливо, прохождение регулярного техобслуживания, ремонтные работы, оплата страхового полиса, уплата транспортного налога, а также расходы на дорожные штрафы и парковочные тарифы. Впрочем, как утверждают голландские аналитики, основная статья расходов для россиян в общей структуре выведенной суммы сохраняется именно за покупкой бензина.