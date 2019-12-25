Все ради молодой возлюбленной: 71-летний Михаил Шуфутинский сбросил 30 килограммов





Новой избранницей артиста стала танцовщица из его балета Светлана Уразова. Разница в возрасте в этой паре 30 лет, а потому Шуфутинскому приходится соответствовать. К слову, Уразова уже тоже была в браке, от которого воспитывает дочь. Примечательно, что невзирая на все правила приличия, которые соблюдены в этих отношениях, свой роман певец и танцовщица изначально скрывали, однако недавно певец все же представил публике свою новую пассию. «Это моя любимая», - заявил он.Немногим позднее Светлана Уразова дала интервью «Комсомолке», в котором рассказала, что Михаил Шуфутинский уже довольно давно похудел, сбросив 30 килограммов. Более того, по ее словам, жених продолжает сидеть на диете и избавляться от лишних килограммов, пусть и не такими быстрыми темпами. Наконец, артист занимается плаванием, ходит в спортзал и старается вести здоровый образ жизни.