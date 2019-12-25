«Хочется чего-то теплого, семейного»: Виктория Боня рассказала, где встретит Новый год

Всего несколько месяцев назад Виктория Боня переехала из Монако в Лондон. Первым делом Боня отдала свою дочку Анджелину в школу, но сама в городе модель бывала не часто, потому что постоянно куда-то ездила. Тем не менее, она признается, что Лондон достаточно серый и совсем ей не нравится, теперь она опять думает о переезде.А вот этот Новый год Виктория Боня намерена отмечать в Монако. Виктория подчеркнула, что долго выбирала, где именно провести этот праздник, и остановилась именно на Монако, потому что там будет ее дочь, и она все-таки 7 лет там прожила.Также Виктория Боня отметила, что, несмотря на то, что старается ни баловать своего ребенка, новогодние подарки уже заказала. По словам Вики, ее дочери нравятся слаймы, это игрушка из достаточно вязкого материла, который похож на желе. А вот куклы или что-то еще восторга у Анджелины не вызывают.