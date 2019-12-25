Захара Саленко обвиняют в том, что Безбородова не стала победителем "Человека года" на "Дом-2"





Со слов ведущего телешоу Влада Кадони, Милена не получила свой приз лишь из-за того, что Захар и Яна Шафеева отдали свои голоса за Марину Африкантову, а не за Безбородову. При этом других участников телепроекта, которые тоже не голосовали за Милену, практически ни кто не осуждает, за исключением самой конкурсантки. Возможно, всё дело в том, что они не афишировали, за кого отдали свои голоса, а просто молча проголосовали за другого участника, хотя и некоторые из них обещали поддержать Безбородову.После проигрыша Милена затаила обиду практически на всех проголосовавших против неё участников проекта. При этом она поблагодарила тех 15 человек, которые поддержали её в голосовании. Безбородова решила объявить бойкот своим бывшим друзьям и сказала, что не будет выходить из своей комнаты. Девушка решила сосредоточиться на своей личной жизни, а не на помощи окружающим.