Sony вынуждена работать без выходных для удовлетворения спроса на датчики изображения





Японский производитель второй год подряд вынужден отказывать своим сотрудникам в выходных во время праздников. Компания имеет большое число заказов, которые не успевает выполнить в срок, из-за постоянного увеличения спроса на производимую продукцию. Датчики изображения, применяющиеся в смартфонах, постоянно нужны, и переломить ситуацию не позволяют даже те меры, которые Sony экстренно применяет, вкладывая в производственные мощности немалые средства. Глава производственного подразделения Теруши Симидзу рассказал о тщетных попытках насытить рынок продукцией. В уходящем году капитальные вложения в создание новых предприятий по выпуску камер были удвоены и доведены до суммы 2,6 миллиарда долларов, но даже такие серьёзные инвестиции не дают гарантии, что проблема будет решена. Представитель японского бренда отмечает, его руководству остаётся лишь приносить свои извинения заказчикам.Отмечается, данная ситуация возникла после того, как разработчики смартфонов стали делать многомодульные камеры, и это в разы увеличило спрос. Даже насыщение рынка и замедление его роста не сказались на ситуации, поскольку датчики изображения в "умных" устройствах стали использовать всё больше. Анализ показывает, в ближайшие годы необходимость в них будет только возрастать.