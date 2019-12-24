В Москве с 1 января подорожает цена эвакуации и хранения автомобилей





Сообщается, что городской бюджет продолжит датировать данные тарифы для того, чтобы они были более доступными. Если автомобилист заберет автомобиль со спецстоянки и оплатит штраф в течение 60 дней – оплата будет происходить по льготному тарифу. В случае превышения данного срока придется платить полную цену.Эвакуация автомобилей классов A и B до 80 «лошадок» обойдется в 3400 рублей, что на 200 рублей дороже прежних расценок. Доставка автомобиля категории B и мощностью от 80 до 250 лошадиных сил будет стоить 5400 рублей, подорожание аналогичное. Если автомобиль имеет мощность выше указанных пределов цена возрастет до 7600 рублей. Самый большой тариф предусмотрен для грузовых и негабаритных машин – 50 тысяч 600 рублей вместо 49 тысяч 200 рублей.Сутки простоя на спецстоянке обойдутся владельцу транспортного средства категории A в 540 рублей, а не в 520 как раньше. Для классов B и C тариф будет составлять 1050 рублей вместо 1000. Категории D, C и Е с массой более 3,5 тонны получат тариф в размере 2300 рублей. Также водителей попросили соблюдать правила ПДД и не парковаться в неустановленных местах.