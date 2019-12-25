Модель Карла Бруни устроила зажигательные танцы в честь своего 52-летия

В новой публикации модель задала вопрос: “52 года это старость или молодость?” Под видео она поблагодарила поклонников за поздравления, отметив, что чувствует себя именно так после всех сообщений. На опубликованном ролике Карла Бруни зажигательно танцует. Жена Николя Саркози одета в черную майку и обтягивающие джинсы, которые подчеркивают утонченность ее фигуры. В комментариях фолловеры осыпали Бруни комплиментами и поздравлениями.Жена Николя Саркози была особенно популярной в 90-х и выходила на подиум вместе с Наоми Кэмпбелл, Клаудией Шиффер и другими супермоделями. С 1997 года она посвятила себя музыке, а в 2020 году планирует выступить на концерте вместе с Джейн Биркин.