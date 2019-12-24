Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь залезла в ванную в платье с глубоким декольте

Экс-участница проекта "Дом-2" Дарья Пынзарь поделилась несколькими кадрами с фотосессии, выполненной в черно-белых тонах. На фото звезда предстала в платье с глубоким декольте, при этом хорошо видна пышная грудь блондинки. Дополнили образ винтажная укладка и красивые необычной формы серьги.Поклонники тут же восхитились красотой Дарьи Пынзарь, однако отметили, что знаменитость чрезмерно обработала снимки, ведь на них она не похожа сама на себя. Лицо, по мнению большинства поклонников, стало слишком квадратным, а грудь заметно увеличилась. Тем не менее, кадры не оставили фолловеров Пынзарь равнодушными.