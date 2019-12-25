Екатерина Климова откровенно высказалась о своём разводе с Гелой Месхи





Климова поделилась информацией о том, что благодаря разводу смогла побывать на Святой Земле вместе с мамой. Она сообщила, что ходила с мамой за руку, разговаривала по ночам и секретничала. Исполнительница романсов давно хотела осуществить мечту самого близкого человека и посетовала, что редко может себе позволить подобные путешествия. Климова также отметила, что эта поездка очень много для неё значит, так как выпала на день рождения отца, которого нет рядом уже девять лет.Относительно своего расставания с актёром Гелой Месхи Екатерина Климова рассказала, что в актёрской семье не всегда всё гладко. Актриса посетовала на свой перфекционизм, так как привыкла на сцене театра и в кино выкладываться по полной. Климовой очень сложно одновременной быть хорошей женой, отличной матерью и отдаваться профессии. Основными причинами развода артистка назвала эмоциональное выгорание, постоянные разлуки и постельные сцены на съёмках. А в том случае, когда возникают взаимные претензии, не получается сесть и всё обсудить.