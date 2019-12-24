АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

Звезда "Дома -2" Рима Пенджиева не хочет знать Надю Ермакову после новогодних съёмок

Накануне выяснилось, почему поссорились хорошие подруги и бывшие участницы реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова и Римма Пенджиева.

Звезда "Дома -2" Рима Пенджиева не хочет знать Надю Ермакову после новогодних съёмок

История дружбы между девушками берёт начало с проекта «Дом-2». И всё в их отношениях складывалось хорошо, пока около недели назад Римма не позволила себе в соцсетях жёстко пройтись по личности своей подруги, не стесняясь при этом в выражениях.

Раскрыть причину такого поведения со стороны Пенджиевой решилась Надежда Ермакова, при этом дав понять, что теперь она не хочет восстанавливать дружбу. По мнению Нади, скандал возник практически на пустом месте. Всё дело в том, что девушки заранее договорились встретиться во время новогоднего бала, организованного администрацией телепроекта «Дом-2». Но Ермакова, борясь со своей депрессией, решила улететь в Испанию. Со слов Надежды, она рассчитывала на понимание со стороны своей подруги.


Напомним, что девушки подружились на телестройке. В то время у Риммы был застой в отношениях. Не могла похвастаться избытком мужского внимания и Ермакова. Поэтому участницы проводили много времени вместе, став лучшими подругами на проекте.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 20:52

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Sony вынуждена работать без выходных для удовлетворения спроса на датчики…
Дочь Аллы Вербер решила не нарушать новогоднюю традицию…
В Москве с 1 января подорожает цена эвакуации и хранения…
Попавшая в реанимацию Галина Волчек стала бабушкой для двойняшек Аллы…
Дилер Bentley отзывает в России семь…
Максим Галкин влюбился в Аллу Пугачеву в 25…
Будущий складной смартфон от Samsung может получить стеклянный…
Микробиологи смогли доказать, что бактерии повлияли на климат…
“Требовала охрану для собак”: Концертный директор Наргиз Сергей Лавров рассказал о ее…
Американским военным предложат заряжать смартфоны с помощью…
Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь залезла в ванную в платье с глубоким…
«У обоих была онкология»: Максим Галкин впервые рассказал о причинах смерти своих…
Звезда "Дома -2" Рима Пенджиева не хочет знать Надю Ермакову после новогодних…
Стали известны самые недооценённые смартфоны 2019…
Родители Иосифа Оганесяна, считают что он разведется с Черно через…
"Не баси, шалун!": Максим Галкин прокомментировал слухи о своём…
Врачи дали рекомендации, как правильно лечить…
Разведывательный беспилотник «Форпост-Р» начал проходить…
"Нужно уходить с проекта": Мать звезды "Дома-2" Кати Скалон умоляет дочь вернуться…
Обнаруженная в Южной Корее древняя муха получила название «Gangnam…
"Этими вопросами занимается бухгалтер": Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прояснил ситуацию с…
Употребление легких алкогольных напитков приводит к развитию…
«Могу выпить из русской удали»: Максим Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Ксенией…
Телеведущая Ксения Собчак обцеловала Эрнста и ощупала его глубоко беременную жену…
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого…
ВВС США продемонстрировали облик гиперзвуковых саней…
В Калининградской области в песчаном карьере рабочего насмерть придавило…
Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах дочери по…
Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде красной…
«Эйджизм не пройдет!»: Дарья Повереннова ответила Собчак снимком в…
Жена Александра Реввы раскрыла новогоднее желание их младшей…
Ученые обнаружили самый ранний пример заботы о…
"На одном ребенке мы не остановимся": Телеведущий Андрей Черкасов расплакался, узнав о беременности жены…
Валентин Гафт заявил, что давно отправился бы “на тот свет" при лечении по примеру Галины…
Истребители Су-57 после 2030 года оснастят ракетами…
Смартфоны Huawei оказались самыми быстрыми в мобильных сетях и по…
Ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отдыхая в Германии, не может нормально…
Медики рассказали, чем чаще всего травятся…
Иосиф Оганесян: «Я буду присутствовать на родах…
Телеведущую Ольгу Орлову раскритиковали за откровенный наряд и отсутствие…
Просмотреть все новости