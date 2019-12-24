Звезда "Дома -2" Рима Пенджиева не хочет знать Надю Ермакову после новогодних съёмок





История дружбы между девушками берёт начало с проекта «Дом-2». И всё в их отношениях складывалось хорошо, пока около недели назад Римма не позволила себе в соцсетях жёстко пройтись по личности своей подруги, не стесняясь при этом в выражениях.Раскрыть причину такого поведения со стороны Пенджиевой решилась Надежда Ермакова, при этом дав понять, что теперь она не хочет восстанавливать дружбу. По мнению Нади, скандал возник практически на пустом месте. Всё дело в том, что девушки заранее договорились встретиться во время новогоднего бала, организованного администрацией телепроекта «Дом-2». Но Ермакова, борясь со своей депрессией, решила улететь в Испанию. Со слов Надежды, она рассчитывала на понимание со стороны своей подруги.Напомним, что девушки подружились на телестройке. В то время у Риммы был застой в отношениях. Не могла похвастаться избытком мужского внимания и Ермакова. Поэтому участницы проводили много времени вместе, став лучшими подругами на проекте.