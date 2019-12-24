Дочь Аллы Вербер решила не нарушать новогоднюю традицию матери

Об этом Екатерина Вербер рассказала прямо на странице покойной Аллы Вербер в Instagram. Знаменитость разместила фотографии, сделанные на предыдущих предновогодних обедах за последние 5 лет. На них запечатлена сама фэшн-директор ЦУМа в разных нарядах. Также наследница заявила о том, что решила не нарушать эту новогоднюю традицию матери, поэтому в этот раз лично провела данное мероприятие, как и полагается – в последнюю неделю декабря.Дочь Аллы Вербер не рассказала о том, как прошел предновогодний обед, однако она отметила, что очень благодарна команде ЦУМ, организовавшей эту встречу. Судя по всему, мероприятие прошло удачно и все остались довольны.Подписчики Аллы Вербер в очередной раз отметили, что смерть фэшн-директора ЦУМа стала для всех настоящим шоком. Также многие обратили внимание на неподражаемый стиль знаменитости, который четко прослеживает на опубликованных фото за последние 5 лет. Поклонники звезды похвалили Екатерину Вербер и попросили ее продолжить работу матери, ведь она имела большое влияние на всю индустрию моду в России.