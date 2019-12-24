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Дилер Bentley отзывает в России семь машин

Появилась информация, что дилер Bentley отзывает в России семь машин. Причиной для этого решения стал конструктивный брак.

Сообщается, официальный дилер британской марки в России получил данные об ошибках, допущенных при сборке некоторых машин. Как оказалось, при создании шланга радиатора гидравлического усилителя рулевого управления на заводе допустили ошибку, из-за чего эта деталь может отсоединиться в любой момент от основного патрубка. В концерне отметили, это произошло в связи с несоблюдением параметров, что означает - деталь может иметь невыдержанный размерный допуск. Не соответствующий установленным стандартам узел монтировали в транспортные средства, выпускающиеся в 2016-2018 годах. На территории РФ из этой партии было продано семь экземпляров. В списке моделей, которые содержат брак, значатся Continental Supersports, Continental Supersports Convertible и Continental 24. Владельцы машин будут оповещены о необходимости прибыть в сервисный центр, а все работы будут произведены за счёт производителя.

Известно, в настоящий момент популярность автомобилей Bentley на российском авторынке возрастает, что сказывается на продажах. За год спрос вырос на 30%. Компания смогла реализовать в России 242 единицы против 187 годом ранее.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:32

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