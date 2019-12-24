Родители Иосифа Оганесяна, считают что он разведется с Черно через год





Родители Иосифа Оганесяна Репсима Оганесовна и Иосиф Мартынович отметили, что на данный момент их сын и Саша Черно выстроили такую модель семьи, что они не выдержат совместного семейного пребывания долго. Иосиф Оганесян, по мнению его родительницы, воспитан таким образом, что сможет терпеть характер избранницы не более года. Если Саша Черно не изменится, намекнула женщина, их брак обречен.Тем не менее, Репсима Оганесовна и Иосиф Мартынович готовы изо всех сил помогать молодоженам наладить семейные отношения. Женщина даже готова после рождения первенца Черно и Оганесяна пожить какое-то время на проекте, чтобы помогать невестке в воспитании младенца.