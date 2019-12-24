Наталья Водянова поделилась архивным фото из детства

Наталья Водянова опубликовала архивное фото в своем микроблоге, выступив в поддержку флешмоба “Детские мечты” от Mastercard. Данное движение осуществляет помощь фонду “Обнаженные сердца” и еще 11 проектам, ориентированных на несовершеннолетних. На снимке модель запечатлена с телефоном у уха, в платье с кружевным воротником и манжетами, а также с зелеными бантами на голове. Знаменитость призналась, что ее детство не было простым, поэтому она желает счастья и беззаботности всем детям вне зависимости от их особенностей.Фанаты Водяновой поддержали ее стремления, отметив, что у нее с ранних лет был серьезный взгляд. Многие поклонники поздравили кумира с наступающим Рождеством и Новым годом.