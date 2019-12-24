"Нужно уходить с проекта": Мать звезды "Дома-2" Кати Скалон умоляет дочь вернуться домой





Участница проекта "Дом-2" Екатерина Скалон призналась, что мать не хотела отпускать ее из Иркутска в Москву, однако блондинка пошла против воли родительницы и пришла на реалити-шоу. Там она практически сразу начала строить отношения с Федором Стрелковым, а затем позвала мать в Периметр, чтобы показать, что не все так плохо, как выглядит в эфирах.В итоге Катя Скалон рассталась с Федором Стрелковым, молодой человек обвинил ее в алкоголизме, а мать стала просить, чтобы дочь вернулась домой и "не позорилась" каждый день. Сама же блондинка уже влюбилась во Влада Иванова и поспешила отправиться к нему на Сейшелы.