“Требовала охрану для собак”: Концертный директор Наргиз Сергей Лавров рассказал о ее странностях





Сергей Лавров посчитал речи Наргиз о России странными, поскольку она зарабатывает в этой стране и люди ходят на ее концерты. Однако он и раньше замечал подобное поведение, например, она настаивала на том, чтобы для ее собак обеспечивалась круглосуточная охрана. При этом охранники должны были сторожить вход в ее комнату в отеле, а не только на концерте. Исполнительница предпочитала виски и часто употребляла спиртное на гастролях.Лавров признался, что постоянно опасался, что Наргиз сорвет выступление или вовсе не захочет появляться на сцене. Он высказал предположение, что Фадеев расторг контракт с артисткой, поскольку она была непостоянной, часто внезапно пропадала.