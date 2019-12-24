“Требовала охрану для собак”: Концертный директор Наргиз Сергей Лавров рассказал о ее странностях
Ранее работавший с Наргиз Закировой концертный директор оценил резкие высказывания певицы в адрес России на YouTube-шоу “Осторожно, Собчак!”, а также рассказал о ее странностях. Звездный промоутер Сергей Лавров заявил, что его бывшая подопечная позволяла себе распивать спиртное во время гастролей и требовала охрану для собак.
Сергей Лавров посчитал речи Наргиз о России странными, поскольку она зарабатывает в этой стране и люди ходят на ее концерты. Однако он и раньше замечал подобное поведение, например, она настаивала на том, чтобы для ее собак обеспечивалась круглосуточная охрана. При этом охранники должны были сторожить вход в ее комнату в отеле, а не только на концерте. Исполнительница предпочитала виски и часто употребляла спиртное на гастролях.
Лавров признался, что постоянно опасался, что Наргиз сорвет выступление или вовсе не захочет появляться на сцене. Он высказал предположение, что Фадеев расторг контракт с артисткой, поскольку она была непостоянной, часто внезапно пропадала.
Сергей Лавров посчитал речи Наргиз о России странными, поскольку она зарабатывает в этой стране и люди ходят на ее концерты. Однако он и раньше замечал подобное поведение, например, она настаивала на том, чтобы для ее собак обеспечивалась круглосуточная охрана. При этом охранники должны были сторожить вход в ее комнату в отеле, а не только на концерте. Исполнительница предпочитала виски и часто употребляла спиртное на гастролях.
Лавров признался, что постоянно опасался, что Наргиз сорвет выступление или вовсе не захочет появляться на сцене. Он высказал предположение, что Фадеев расторг контракт с артисткой, поскольку она была непостоянной, часто внезапно пропадала.