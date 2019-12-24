Максим Галкин влюбился в Аллу Пугачеву в 25 лет





По словам Максима Галкина, он начал жить вместе с Аллой Пугачевой уже в 2001 году. Их отношения развивались очень стремительно, ведь, как признается артист, он просто влюбился в Примадонну и ему было все-равно, сколько ей лет. Тогда, отмечает знаменитость, разница в их возрасте окружающим казалась более серьезной, нежели сейчас. Исполнительница на 27 лет старше своего супруга, однако тогда ему было лишь 25, а ей – 52.Теперь же, признается Максим Галкин, их разница больше не кажется такой большой, ведь ему уже 43 года. Артист любит Аллу Пугачеву не за ее возраст, а за то, каким человеком она является. Кроме того, он знает Примадонну с такой стороны, о которой мало кто может даже догадываться, поэтому объяснить свою любовь окружающим ему крайне тяжело.Несмотря на это, Максим Галкин часто сталкивается с шутками на тему того, что его супруга на 27 лет старше него. Такие вещи артиста совершенно не волнуют, самое главное для звезды – это быть счастливым, а в отношениях с Аллой Пугачевой он чувствует себя именно таким.