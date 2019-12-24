Будущий складной смартфон от Samsung может получить стеклянный экран
Инсайдеры рассказали, каким может оказаться новый складной смартфон от Samsung. По некоторым данным, устройство может получить стеклянный экран.
Известно, Samsung Galaxy Fold не стал успешным, хотя оказался на рынке одним из самых первых в своём сегменте. Несмотря на относительный коммерческий провал, разработчики буквально сразу заявили, что линейка не будет свёрнута и уже вскоре начнётся работа над следующей моделью. Её название пока не раскрывается, но ни у кого нет сомнения, каким окажется возможное имя новинки. Имеются некоторые данные и о технической стороне устройства. Инсайдеры информируют, складной смартфон от южнокорейского бренда получит уникальный в своём классе экран.
Речь идёт о дисплее, изготовленном из очень тонкого стекла, а не из пластика, как у других компаний. Благодаря этому инженеры смогут избавиться от наплывов при сгибе аппарата и сделать его более аккуратным и эргономичным. Узнать, так ли это, представится возможность только после официальной презентации.
Известно, Samsung Galaxy Fold не стал успешным, хотя оказался на рынке одним из самых первых в своём сегменте. Несмотря на относительный коммерческий провал, разработчики буквально сразу заявили, что линейка не будет свёрнута и уже вскоре начнётся работа над следующей моделью. Её название пока не раскрывается, но ни у кого нет сомнения, каким окажется возможное имя новинки. Имеются некоторые данные и о технической стороне устройства. Инсайдеры информируют, складной смартфон от южнокорейского бренда получит уникальный в своём классе экран.
Речь идёт о дисплее, изготовленном из очень тонкого стекла, а не из пластика, как у других компаний. Благодаря этому инженеры смогут избавиться от наплывов при сгибе аппарата и сделать его более аккуратным и эргономичным. Узнать, так ли это, представится возможность только после официальной презентации.
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:18