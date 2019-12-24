Будущий складной смартфон от Samsung может получить стеклянный экран





Известно, Samsung Galaxy Fold не стал успешным, хотя оказался на рынке одним из самых первых в своём сегменте. Несмотря на относительный коммерческий провал, разработчики буквально сразу заявили, что линейка не будет свёрнута и уже вскоре начнётся работа над следующей моделью. Её название пока не раскрывается, но ни у кого нет сомнения, каким окажется возможное имя новинки. Имеются некоторые данные и о технической стороне устройства. Инсайдеры информируют, складной смартфон от южнокорейского бренда получит уникальный в своём классе экран.Речь идёт о дисплее, изготовленном из очень тонкого стекла, а не из пластика, как у других компаний. Благодаря этому инженеры смогут избавиться от наплывов при сгибе аппарата и сделать его более аккуратным и эргономичным. Узнать, так ли это, представится возможность только после официальной презентации.