Микробиологи смогли доказать, что бактерии повлияли на климат Земли





Учёные считают, что особенные физико-химические характеристики данных микроорганизмов при условии абсолютного отсутствия кислорода позволили им трансформировать энергию Солнца в соединения железа и в клеточную биомассу. Вследствие неё, в свою очередь, иные бактерии смогли выделить метан - очень важный газ, который способствовал превращению Земли в благоприятное место для жизни. Микробиологи рассказывают, что во время исследования они использовали современные методы и смогли выяснить, что некоторые микроорганизмы выделяли железосодержащие соединения и переносили их на дно океана.Джеймс Уолкер, эксперт из Университета Мичигана, в 1987 году первым озвучил версию о связи между богатой метаном атмосферой, огромными залежами железной руды и жизнью. Новое научное открытие даёт основание полагать, что бактерий в данной взаимосвязи сыграли одну из главных ролей. Специалист Шон Кроу считает, что подобная находка кардинально меняет понимание учёных о ранней истории Земли и о тех процессах, которые смогли привести к возникновению жизни на планете.