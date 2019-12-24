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"Этими вопросами занимается бухгалтер": Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прояснил ситуацию с долгами

Не так давно появились сведения, что телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ольга Бузова попала в список должников за услуги ЖКХ, сведения были предоставлены судебными приставами Санкт-Петербурга, где у певицы есть квартира. Теперь же директор знаменитости Антон Богославский прояснил сложившуюся ситуацию, отметив, что у его подопечной есть личный бухгалтер.
"Этими вопросами занимается бухгалтер": Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прояснил ситуацию с долгами

По словам Антона Богославского, он не знал о том, что у Ольги Бузовой могут быть долги и на нее уже подают в суд. Певица, скорее всего, также не располагает подобными данными, так как финансовыми вопросами занимается личный бухгалтер знаменитости. Как отметил продюсер, как только у Бузовой появляется долг, она его сразу же исправно оплачивает, все растраты и доходы считает специальный человек.

При этом Антон Богославский осудил СМИ, которые сравнили Ольгу Бузову со злостными неплательщиками, ведь долг в 10 тысяч рублей для нее - сущий пустяк. Он отметил, что на это даже не стоит тратить время, ведь если долг и есть, он будет оплачен в ближайшее время.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:26

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