"Этими вопросами занимается бухгалтер": Директор Ольги Бузовой Антон Богославский прояснил ситуацию с долгами





По словам Антона Богославского, он не знал о том, что у Ольги Бузовой могут быть долги и на нее уже подают в суд. Певица, скорее всего, также не располагает подобными данными, так как финансовыми вопросами занимается личный бухгалтер знаменитости. Как отметил продюсер, как только у Бузовой появляется долг, она его сразу же исправно оплачивает, все растраты и доходы считает специальный человек.При этом Антон Богославский осудил СМИ, которые сравнили Ольгу Бузову со злостными неплательщиками, ведь долг в 10 тысяч рублей для нее - сущий пустяк. Он отметил, что на это даже не стоит тратить время, ведь если долг и есть, он будет оплачен в ближайшее время.