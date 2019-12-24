АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

«Могу выпить из русской удали»: Максим Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Ксенией Собчак

Юморист и шоумен Максим Галкин в шоу «А поговорить?» на YouTube рассказал о своем отношении к алкоголю и сигаретам. Как отметил супруг Аллы Пугачевой, за вечер он может выпить даже бутылку водки или виски, если к тому располагает компания, однако никогда зависимым от пагубной привычки не был.
«Могу выпить из русской удали»: Максим Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Ксенией Собчак

Максим Галкин признался, что в молодости мог изредка употребить алкоголь, но родители никогда не видели его пьяным. При этом он умеет настолько хорошо себя контролировать, что даже в пьяном состоянии многие думают, что он трезв.

«В юности я в стельку не напивался. Вообще пить не люблю! Разве что из такой русской удали. Однако были случаи, когда я выпивал бутылку водку или виски за вечер», - рассказал шоумен, отметив, что мозг всегда у него работает и контролирует все движения.

Однажды, рассказал Максим Галкин, он вел вместе с Ксенией Собчак мероприятие, накануне которого выпил вместе с другом. При этом юморист играл в «Борьбу умов» на телефоне и на все вопросы отвечал правильно, что впечатлило светскую львицу. Курить, как оказалось, супруг Аллы Пугачевой никогда не пробовал.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:20

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Ксения Собчак обцеловала Эрнста и ощупала его глубоко беременную жену…
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого…
ВВС США продемонстрировали облик гиперзвуковых саней…
В Калининградской области в песчаном карьере рабочего насмерть придавило…
Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах дочери по…
Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде красной…
«Эйджизм не пройдет!»: Дарья Повереннова ответила Собчак снимком в…
Жена Александра Реввы раскрыла новогоднее желание их младшей…
Ученые обнаружили самый ранний пример заботы о…
"На одном ребенке мы не остановимся": Телеведущий Андрей Черкасов расплакался, узнав о беременности жены…
Валентин Гафт заявил, что давно отправился бы “на тот свет" при лечении по примеру Галины…
Истребители Су-57 после 2030 года оснастят ракетами…
Смартфоны Huawei оказались самыми быстрыми в мобильных сетях и по…
Ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отдыхая в Германии, не может нормально…
Медики рассказали, чем чаще всего травятся…
Иосиф Оганесян: «Я буду присутствовать на родах…
Телеведущую Ольгу Орлову раскритиковали за откровенный наряд и отсутствие…
Ученые: Смех повышает привлекательность…
Максим Галкин объяснил, зачем ему замок в деревне…
iPhone XR объявили самым продаваемым смартфоном 2019…
Лариса Гузеева рассказала, как Алиса Фрейндлих “залепила” ей…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин чуть не подрался с Дмитрием Дмитренко за намеки Ольги Рапунцель на фальшивую беременность…
Учёные утверждают, что из-за выбросов в атмосферу озоновый слой серьезно…
В России может появиться ассистент Nissan…
Женя Малахова вновь лишилась страницы в…
В АвтоВАЗе сняли с производства пикап…
Сергей Шойгу: "На вооружение ВС поступят шесть ЗРПК "Панцирь" и четыре полка…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова проходит курс лечения от…
Исследователи из Британии назвали раздельные постели ключом к семейному…
«Об этом не принято говорить»: Анфиса Чехова рассказала, как тренирует интимные…
Mercedes отзывает в России более тысячи автомобилей из-за…
«Она ненавидит эту страну»: Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о…
Экотехнопарк «Калуга» установит в Износковском районе 2 праздничные елки и приготовит подарки…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина перед Новым годом поставила…
Составлен список приложений для Android, зараженных новым…
Ученые предлагают заменить сталь на полиэтилен в сельском…
Участница проекта "Дом-2" Оксана Овсепян ужаснула поклонников своим внешним…
Эксперт оценил идею отменить «площадки» в экзамене на…
Apple хочет выпустить компьютер для…
В Сети появились фотографии дочери Михалковой и…
Просмотреть все новости