«Могу выпить из русской удали»: Максим Галкин вспомнил, как появился пьяным перед Ксенией Собчак





Максим Галкин признался, что в молодости мог изредка употребить алкоголь, но родители никогда не видели его пьяным. При этом он умеет настолько хорошо себя контролировать, что даже в пьяном состоянии многие думают, что он трезв.«В юности я в стельку не напивался. Вообще пить не люблю! Разве что из такой русской удали. Однако были случаи, когда я выпивал бутылку водку или виски за вечер», - рассказал шоумен, отметив, что мозг всегда у него работает и контролирует все движения.Однажды, рассказал Максим Галкин, он вел вместе с Ксенией Собчак мероприятие, накануне которого выпил вместе с другом. При этом юморист играл в «Борьбу умов» на телефоне и на все вопросы отвечал правильно, что впечатлило светскую львицу. Курить, как оказалось, супруг Аллы Пугачевой никогда не пробовал.