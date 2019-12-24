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«У обоих была онкология»: Максим Галкин впервые рассказал о причинах смерти своих родителей

Максим Галкин впервые рассказал о причинах смерти своих родителей. «У обоих была онкология», - поделился артист.
«У обоих была онкология»: Максим Галкин впервые рассказал о причинах смерти своих родителей

Максим Галкин рассказал, что в 2002 году тяжело заболел и умер его отец, а через два года и мать. Оба родителя страдали онкологическими заболеваниями. По словам юмориста, он впервые почувствовал себя взрослым во время проведения им химиотерапии. Он смотрел на страдания своих родных и в это же время должен был выступать с концертами, так как нужно было оплатить их лечение. Тогда начинающий артист уже достаточно зарабатывал. Отец юмориста болел раком легких, и в последние дни задыхался, несмотря на использование маски, подающей кислород. Перед смертью родителю очень понравилась услышанная старая советская песня. По словам юмориста, теперь каждый раз, когда он слышит эту композицию, то вспоминает отца.

Максим Галкин также рассказал, что его мать проходила лечение в Израиле. У нее внезапно случилось ухудшение состояния. Юморист видел ее за два дня до смерти, и, по его словам, у матери было ощущение, что они видятся в последний раз, в то время как он этого не почувствовал.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:55

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