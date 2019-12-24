В Калининградской области в песчаном карьере рабочего насмерть придавило плитой





Сообщается, в карьере, где ведётся добыча песка, мужчина осуществлял работы по демонтажу металлической конструкции, отрезая части при помощи сварочного аппарата. По пока неустановленной причине, одна из плит отделилась и придавила 47-летнего жителя Гвардейского района. Во время осмотра места происшествия медики сделали вывод, что человек скончался мгновенно, получив травмы, несовместимые с жизнью.В настоящий момент представители полиции проводят доследственную проверку, после изучения всех деталей происшествия, завершившегося летальным исходом, эксперты примут процессуальное решение. По предварительной версии, речь идёт о несчастном случае.