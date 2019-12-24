Телеведущая Ксения Собчак обцеловала Эрнста и ощупала его глубоко беременную жену Софью
Телеведущая Ксения Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым посетила премьеру картины "Союз спасения". Премьера прошла в кинотеатре "Октябрь", а зал был заполнен звездными гостями. Знаменитость помимо просмотра фильма успела поцеловать в щеку Константина Эрнста и обнять его беременную жену Софью.
Ксения Собчак пришла в кинотеатр в белом брючном костюме, дополнив образ золотыми украшениями и красивой укладкой, при этом выдержав строгий стиль одежды. Супруг звезды - режиссер Константин Богомолов, в свою очередь, сидел в зале в обычном свитере, что явно удивило гостей.
Телеведущая Ксения Собчак еще на входе в зал успела поздороваться и поцеловать в щеку Константина Эрнста, а затем и его беременную жену Софью. Светская львица явно пребывала в приподнятом настроении, в отличие от Константина Богомолова, который за весь вечер практически ни с кем не общался.
Ксения Собчак пришла в кинотеатр в белом брючном костюме, дополнив образ золотыми украшениями и красивой укладкой, при этом выдержав строгий стиль одежды. Супруг звезды - режиссер Константин Богомолов, в свою очередь, сидел в зале в обычном свитере, что явно удивило гостей.
Телеведущая Ксения Собчак еще на входе в зал успела поздороваться и поцеловать в щеку Константина Эрнста, а затем и его беременную жену Софью. Светская львица явно пребывала в приподнятом настроении, в отличие от Константина Богомолова, который за весь вечер практически ни с кем не общался.