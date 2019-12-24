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Американским военным предложат заряжать смартфоны с помощью ботинок

Американские военные смогут заряжать смартфоны с помощью собственных ботинок. Высокотехнологичная обувь также будет отслеживать месторасположение там, где не поддерживается GPS.

Армия США подписала контракт на 16,5 млн долларов с компанией Robotic Research LLC. В рамках данного проекта будут изготовлены специальные датчики, помещающиеся в ботинок, которые позволят подзарядить гаджеты. Энергия будет возобновляться с каждым шагом солдата путем нажатия пятки на каблук. В стельке встроен вращательный механизм, который будет создавать электрический заряд. Также в обувь будет вшит датчик, позволяющий обнаружить перемещения даже в тех зонах, где нет GPS.

Разработчик уже создал рюкзак, который превращает энергию движения в электричество, но он оказался малоэффективным.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00

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