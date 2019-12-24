АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Психолог озвучил эффективные методы избавления от тревожных…
EUR 69.00 USD 62.25
Курс валют на 24.12.2019

«Эйджизм не пройдет!»: Дарья Повереннова ответила Собчак снимком в микро-боди

Актриса Дарья Повереннова опубликовала в Instagram серию снимков, где продемонстрировала фигуру, и отметила, что даже после 40 лет женщина может быть красивой и сексуальной. Таким образом знаменитость вместе с другими звездами ответила на разгромный пост Ксении Собчак, где телеведущая осудила всех, кто демонстрирует формы после 40 лет.
«Эйджизм не пройдет!»: Дарья Повереннова ответила Собчак снимком в микро-боди

Не так давно телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пост, где осудила женщин за 40, которые без стеснения показывают свои формы и интимные фотографии. Знаменитость отметила, что делают они это от отчаяния, якобы, чтобы показать, что они еще могут привлечь внимание мужского пола.

Публикация вызвала волну критики со стороны коллег Ксении Собчак, многие звезды российского шоу-бизнеса поспешили ответить светской львице, в основном откровенными снимками. Не стала исключением и актриса Дарья Повереннова. На своей странице в соцсети знаменитость показала серию снимков, где предстала в черном микро-боди и удлиненном пиджаке в тон. Образ звезда дополнила туфлями на высоком каблуке.
«Доколе? Моя страница. Мое тело. Мой выбор. Эйджизм не пройдет! Милые молодые женщины. Возраст 45+ — это не приговор. Но потрудиться придется», - написала Повереннова.

Поклонники поспешили поддержать Дарью Повереннову и отметили, что для своих 47 лет она действительно обладает шикарной фигурой и стройными ногами, она стройна и сексуальна. Большинство согласились со знаменитостью в том, что нужно показывать то, что достигнуто, особенно красоту и сексуальность. Даже если женщине 90 лет и она прекрасна, то пусть показывает интимные снимки, отметили фанаты актрисы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Телеведущая Ксения Собчак обцеловала Эрнста и ощупала его глубоко беременную жену…
Экс-жена Ивана Краско ждет ребенка от его предполагаемого…
ВВС США продемонстрировали облик гиперзвуковых саней…
В Калининградской области в песчаном карьере рабочего насмерть придавило…
Мать Ольги Бузовой не знает о многотысячных долгах дочери по…
Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде красной…
«Эйджизм не пройдет!»: Дарья Повереннова ответила Собчак снимком в…
Жена Александра Реввы раскрыла новогоднее желание их младшей…
Ученые обнаружили самый ранний пример заботы о…
"На одном ребенке мы не остановимся": Телеведущий Андрей Черкасов расплакался, узнав о беременности жены…
Валентин Гафт заявил, что давно отправился бы “на тот свет" при лечении по примеру Галины…
Истребители Су-57 после 2030 года оснастят ракетами…
Смартфоны Huawei оказались самыми быстрыми в мобильных сетях и по…
Ассистентка Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, отдыхая в Германии, не может нормально…
Медики рассказали, чем чаще всего травятся…
Иосиф Оганесян: «Я буду присутствовать на родах…
Телеведущую Ольгу Орлову раскритиковали за откровенный наряд и отсутствие…
Ученые: Смех повышает привлекательность…
Максим Галкин объяснил, зачем ему замок в деревне…
iPhone XR объявили самым продаваемым смартфоном 2019…
Лариса Гузеева рассказала, как Алиса Фрейндлих “залепила” ей…
Участник проекта "Дом-2" Алексей Купин чуть не подрался с Дмитрием Дмитренко за намеки Ольги Рапунцель на фальшивую беременность…
Учёные утверждают, что из-за выбросов в атмосферу озоновый слой серьезно…
В России может появиться ассистент Nissan…
Женя Малахова вновь лишилась страницы в…
В АвтоВАЗе сняли с производства пикап…
Сергей Шойгу: "На вооружение ВС поступят шесть ЗРПК "Панцирь" и четыре полка…
Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова проходит курс лечения от…
Исследователи из Британии назвали раздельные постели ключом к семейному…
«Об этом не принято говорить»: Анфиса Чехова рассказала, как тренирует интимные…
Mercedes отзывает в России более тысячи автомобилей из-за…
«Она ненавидит эту страну»: Максим Фадеев прокомментировал слова Наргиз о…
Экотехнопарк «Калуга» установит в Износковском районе 2 праздничные елки и приготовит подарки…
Участница проекта "Дом-2" Алена Савкина перед Новым годом поставила…
Составлен список приложений для Android, зараженных новым…
Ученые предлагают заменить сталь на полиэтилен в сельском…
Участница проекта "Дом-2" Оксана Овсепян ужаснула поклонников своим внешним…
Эксперт оценил идею отменить «площадки» в экзамене на…
Apple хочет выпустить компьютер для…
В Сети появились фотографии дочери Михалковой и…
Просмотреть все новости