«Эйджизм не пройдет!»: Дарья Повереннова ответила Собчак снимком в микро-боди

«Доколе? Моя страница. Мое тело. Мой выбор. Эйджизм не пройдет! Милые молодые женщины. Возраст 45+ — это не приговор. Но потрудиться придется», - написала Повереннова.

Не так давно телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пост, где осудила женщин за 40, которые без стеснения показывают свои формы и интимные фотографии. Знаменитость отметила, что делают они это от отчаяния, якобы, чтобы показать, что они еще могут привлечь внимание мужского пола.Публикация вызвала волну критики со стороны коллег Ксении Собчак, многие звезды российского шоу-бизнеса поспешили ответить светской львице, в основном откровенными снимками. Не стала исключением и актриса Дарья Повереннова. На своей странице в соцсети знаменитость показала серию снимков, где предстала в черном микро-боди и удлиненном пиджаке в тон. Образ звезда дополнила туфлями на высоком каблуке.Поклонники поспешили поддержать Дарью Повереннову и отметили, что для своих 47 лет она действительно обладает шикарной фигурой и стройными ногами, она стройна и сексуальна. Большинство согласились со знаменитостью в том, что нужно показывать то, что достигнуто, особенно красоту и сексуальность. Даже если женщине 90 лет и она прекрасна, то пусть показывает интимные снимки, отметили фанаты актрисы.